Як виглядає зруйнована ворогом багатоповерхівка у Харкові після реконструкції (фото)

На Північній Салтівці у Харкові відбудовують житлові багатоповерхові будинки, які зазнали руйнацій під час обстрілів з боку військових рф.
Як повідомляє кореспондент РЕДПОСТ, 16-поверхівка на вулиці Наталії Ужвій, 80 одна з перших зазнав значних руйнувань на початку повномасштабного вторгнення. Внаслідок «прильоту» будинок отримав значні руйнування. Було обвалення аж до 6 поверху першого під'їзду. Завалився техповерх другого під'їзду. Були «прильоти» так само у 4-й та 5-й під'їздах із незначними обвалами.
Будівельникам прийшлося прикласти немало зусиль, щоб зробити будинок придатним ждя життя.
«Було проведено великий пласт робіт з усунення аварійності будинку, демонтажу несних пошкоджених конструкцій за допомогою баштового крана та іншої механізованої техніки. За цей рік було здійснено відновлення цих конструкцій. Відновили зовнішні несні стіни, плити перекриття, було відновлено інженерні мережі. Повністю відновлено покрівлю, а також ремонт фасаду та встановлення нових вікон цілком у всій будівлі», – розповів виконроб будівельної організації Віктор Бурцев.
Зараз у цьому будинку ведуться оздоблювальні роботи.
«Йде тинькування, фарбування місць загального користування, під'їздів. Часткові ремонти всередині квартир, які постраждали безпосередньо від прильоту. Також проводиться ремонт фасаду пошкоджених ділянок цієї будівлі. Утеплення, фарбування. Робимо максимум, щоб швидше повернути життя тому будинку, щоб харків'яни змогли жити у своїх квартирах», – розповів Віктор Бурцев.
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