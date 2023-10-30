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30.10.2023  17:46   Дмитро Колонєй

Ремонт підстанції змінить маршрут харківського тролейбуса

Про змніи у курсуванні транспорту поінформували у харківському Департаменті інфраструктури.


Ремонт підстанції змінить маршрут харківського тролейбуса
Я повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент інфраструктури, 31 жовтня 2023 року з 10:00 до 15:00 буде припинений рух тролейбусів на вул. 23 Серпня та вул. Космонавтів, на ділянці від розворотного кола «Вул. Клочківська» до вул. Дерев’янка, що пов'язано з ремонтом обладнання на тяговій підстанції.
 
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Тролейбус №12 курсуватиме так:

 
  • розворотне коло «Лікарня швидкої та невідкладної допомоги» – вул. Балакірєва – вул. Дерев’янка – пр. Науки – пр. Незалежності – вул. Трінклера – розворотне коло «Ст. м. «Держпром».
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові трамваї №6, 8 та 27 тимчасово змінять свої маршрути.
Источник:   Міськрада
 Тэги:  маршрут, тролейбус, харків, ремонт
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