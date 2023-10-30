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30.10.2023  18:00   Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік побив односельця

29 жовтня до Чугуївського районного управління поліції надійшло повідомлення від дружини потерпілого про те, що в гаражі на території власного домоволодіння вона виявила на підлозі закривавленого чоловіка, передає РЕДПОСТ .

 
Під час спільного розпивання спиртних напоїв між чоловіками виник конфлікт, в ході якого 38-річний мешканець Печенізької територіальної громади побив свого знайомого.
 
У неконтактному стані з численними травмами різного ступеня тяжкості 60-річного постраждалого госпіталізували до обласної клінічної лікарні.
 
Працівники Чугуївського районного управління поліції оперативно встановили обставини злочину та затримали зловмисника у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Правопорушник, який втік з місця події, переховався у родичів.
 
Слідчі повідомили йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Досудове розслідування триває.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові розшукували неповнолітню.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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