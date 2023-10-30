30.10.2023 18:00 Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік побив односельця

29 жовтня до Чугуївського районного управління поліції надійшло повідомлення від дружини потерпілого про те, що в гаражі на території власного домоволодіння вона виявила на підлозі закривавленого чоловіка, передає РЕДПОСТ .

Під час спільного розпивання спиртних напоїв між чоловіками виник конфлікт, в ході якого 38-річний мешканець Печенізької територіальної громади побив свого знайомого.

У неконтактному стані з численними травмами різного ступеня тяжкості 60-річного постраждалого госпіталізували до обласної клінічної лікарні.

Працівники Чугуївського районного управління поліції оперативно встановили обставини злочину та затримали зловмисника у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Правопорушник, який втік з місця події, переховався у родичів.

Слідчі повідомили йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Досудове розслідування триває.

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