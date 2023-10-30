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30.10.2023  13:30   Віталій Хінєвіч

Пішла святкувати своє 15-річчя та не повернулася додому: у Харкові розшукували неповнолітню

Усю ніч мобільний телефон дівчини був вимкнутий. На зв'язок з батьками дівчина не виходила.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
29 жовтня близько 22:30 до поліції надійшло повідомлення про зникнення 15-річної дівчини. Заявник розповів, що донька пішла гуляти з друзями. На телефонні дзвінки донька не відповідала. 
 
На пошуки неповнолітньої був орієнтований особовий склад Харківського РУП № 2. Поліцейські перевірили місця ймовірного перебування зниклої, опитували друзів та знайомих, здійснили моніторинг її акаунтів у соціальних мережах. Як з'ясувалося, дівчина лишилася ночувати у знайомого. Розшукувану дівчину працівники поліції передали батьку.
 
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Співробітники ювенальної превенції провели з родиною профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що патрульні виявили порушників ПДР у Харківській області.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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