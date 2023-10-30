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30.10.2023  12:53   Рита Парфенова

Наслідки обстрілів Харківщини зафіксували у прокуратурі (фото)

Прокурори у взаємодії зі слідчими зафіксували наслідки російських обстрілів по житлових секторах Куп'янська.

https://t.me/prokuratura_kharkiv/11640

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області, протягом останніх 24 годин місто Куп'янськ двічі обстрілював ворог.

29 жовтня Купʼянськ був під ворожим ударом. Внаслідок обстрілу, що був приблизно о 14:45, горів приватний житловий будинок.

Уночі 30 жовтня окупанти вчергове обстріляли м. Купʼянськ. Пошкоджено приватні домоволодіння.

https://t.me/prokuratura_kharkiv/11640

За попередніми даними, російська армія обстрілювала місто з РСЗВ та артилерії.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).  

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 30 жовтня 2023 року.
 
https://t.me/prokuratura_kharkiv/11640


 

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  обстріл, прокуратура, харків
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