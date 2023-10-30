Наслідки обстрілів Харківщини зафіксували у прокуратурі (фото)

Прокурори у взаємодії зі слідчими зафіксували наслідки російських обстрілів по житлових секторах Куп'янська.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області, протягом останніх 24 годин місто Куп'янськ двічі обстрілював ворог.
29 жовтня Купʼянськ був під ворожим ударом. Внаслідок обстрілу, що був приблизно о 14:45, горів приватний житловий будинок.
Уночі 30 жовтня окупанти вчергове обстріляли м. Купʼянськ. Пошкоджено приватні домоволодіння.
За попередніми даними, російська армія обстрілювала місто з РСЗВ та артилерії.
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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