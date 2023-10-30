30.10.2023 12:50 Віталій Хінєвіч

Підірвав гранату поруч з житловим будинком: у Харкові чоловікові призначили покарання

Прокурори довели, що чоловік, який раніше неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, у тому числі за крадіжки та злочини, вчинені у сфері незаконного обігу психотропів, під час іспитового строку знову порушив закон.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Встановлено, що чоловік придбав гранату Ф-1 у невстановленої на теперішній час особи і носив при собі. 12 лютого цього року близько першої години ночі, перебуваючи біля житлового будинку по вул. Таганській у Харкові, зловмисник, наражаючи на небезпеку інших людей, кинув приведену в дію гранату Ф-1 у бік будинків та розташованих поряд автомобілів.

У результаті вибуху було пошкоджено дві автіки, припарковані поруч з будинком, їхнім власникам завдано матеріальну шкоду на суму понад 330 тис. грн.

За декілька днів до цієї події чоловіка на вулиці зупинили правоохоронці, які виявили у нього два зіп-пакети з психотропною речовиною PVP — зловмисник планував вжити її трохи пізніше. Новий злочин у сфері незаконного обігу психотропів чоловік вчинив протягом року після засудження за цією ж статтею.

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Під час судового розгляду обвинувачений визнав вину частково. Він пояснив, що не мав наміру підривати гранату і що чека з неї вийнялась випадково, коли чоловік діставав вибуховий пристрій з кишені куртки. Крім того, зловмисник зазначив, що автомобілі потерпілих мали пошкодження ще до моменту вибуху.

Однак суд дійшов висновку, що винуватість обвинуваченого доведена повністю. Йому призначено покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі.