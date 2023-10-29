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29.10.2023  08:30   Віталій Хінєвіч

У Харкові врятували людину від чадного газу: оперативна інформація від ДСНС

Протягом доби з 28 по 29 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу, передає РЕДПОСТ .

Фото ілюстративне 
 
На одній з пожеж, що сталася 28 жовтня о 7:21 в Основ’янському районі Харкова через необережне поводження з вогнем, врятовано 69-річного чоловіка.
 
Він отримав отруєння чадним газом і був госпіталізований до лікарні. Загоряння виникло у квартирі на першому поверсі житлової двоповерхівки на площі 5 кв.м. Його ліквідовано о 8:15 силами рятувальників Харківського і Луганського гарнізонів ДСНС.
 
У зв’язку з погіршенням погодних умов на території Харкова через сильні пориви вітру, протягом 28-29 жовтня підрозділи Харківського гарнізону ДСНС 29 разів залучались для надання допомоги населенню і комунальним службам у розпилюванні та прибиранні з проїзних частин, об’єктів і машин повалених дерев. В одному з випадків внаслідок падіння дерева травмовано 3 особи, 2 з яких госпіталізовано до лікувального закладу.
 
 
Працювали 29 одиниць рятувальної техніки і біля 140 чоловік особового складу ДСНС. Прибрано з проїзних шляхів та житлових кварталів біля 24 повалених дерева, проводились інші невідкладні аварійні роботи.
 
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Загалом за цей період здійснено 56 оперативних виїздів, з яких:
 
  • 11 – на ліквідацію пожеж;
  • 34 – для надання допомоги населенню і комунальним службам;
  • 11 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти обстрілювали Харківську область.

Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  події, харків
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