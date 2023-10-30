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30.10.2023  12:20   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов привітав з днем народження почесного харків'янина Олександра Харченка

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 30 жовтня, привітав з днем народження Почесного громадянина міста Харкова, голову правління АТ «Трест Житлобуд-1» Олександра Харченка, передає РЕДПОСТ .

 
«Багато років Ви присвятили розвитку Харкова. Завдяки професіоналізму та колосальному досвіду команди «Житлобуд-1» у нашому місті з'явилося чимало знакових об'єктів, серед яких - філармонія, зоопарк, оновлені корпуси вишів. Також ви збудували в Харкові нові житлові квартали, де почали спільне життя тисячі молодих сімей.
 
Зараз нашим завданням буде відбудувати місто, і ми обов'язково це зробимо!
 
Дякую за Ваш професіоналізм, любов до Харкова, життєвий оптимізм! Бажаю Вам міцного здоров'я, сімейного благополуччя та щастя, успіхів, сил та нових звершень. Перемоги Україні!» - говориться у привітанні міського голови.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов привітав харківських дорожників та автомобілістів з професійним святом.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, ігор терехов, олександр харченко
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