    
Главная Новини Харкова ЖКГ Вихідні у працівників «Харківводоканалу» виявилися трудовими
30.10.2023  12:03   Рита Парфенова

Вихідні у працівників «Харківводоканалу» виявилися трудовими

У вихідні в Харкові було успішно ліквідовано 21 аварію на водопровідних мережах.

Харківводоканал

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП "Харківводоканал",  аварійно-відновлювальні бригади підприємства також провели роботи з упорядкування 19 оглядових колодязів, замінили запірно-регулюючу арматуру.

Важливі відновлювальні роботи були проведені в Новобаварському районі, включаючи ліквідацію пошкоджень на вулиці Власенка (діаметр 300 мм) та на магістралях діаметром 100 мм у провулках Мічуріна та Радіотехнічному.

Харківводоканал

Ремонтники провели успішну ліквідацію складних пошкоджень та впорядкування території після робіт.

«Досить складне пошкодження виявили в першому випадку, але завдяки злагодженим та відпрацьованим діям ремонтників аварійну ситуацію ліквідували оперативно. Після завершення робіт територію впорядкували. Паралельно завершили підготовчі роботи для заміни технічно зношеного вводу в будинок на Полтавському Шляху», - поінформував начальник районної служби Євгеній Сальков.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова усувають наслідки негоди.
 
Харківводоканал

 

Источник:   КП «Харківводоканал»
 Тэги:  вода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.10 ЖКГ В Харкові продовжують оперативно відновлювати систему водопостачання. 24.10 ЖКГ Комунальники Харкова інтенсивно проводять поточні ремонти комунікацій 16.10 ЖКГ У одному з районів Харкова робочі бригади переклали 1,1 км мереж каналізації
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 