Вихідні у працівників «Харківводоканалу» виявилися трудовими

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП "Харківводоканал", аварійно-відновлювальні бригади підприємства також провели роботи з упорядкування 19 оглядових колодязів, замінили запірно-регулюючу арматуру.

Важливі відновлювальні роботи були проведені в Новобаварському районі, включаючи ліквідацію пошкоджень на вулиці Власенка (діаметр 300 мм) та на магістралях діаметром 100 мм у провулках Мічуріна та Радіотехнічному.

Ремонтники провели успішну ліквідацію складних пошкоджень та впорядкування території після робіт.

«Досить складне пошкодження виявили в першому випадку, але завдяки злагодженим та відпрацьованим діям ремонтників аварійну ситуацію ліквідували оперативно. Після завершення робіт територію впорядкували. Паралельно завершили підготовчі роботи для заміни технічно зношеного вводу в будинок на Полтавському Шляху», - поінформував начальник районної служби Євгеній Сальков.

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