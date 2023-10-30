Вихідні у працівників «Харківводоканалу» виявилися трудовими

У вихідні в Харкові було успішно ліквідовано 21 аварію на водопровідних мережах.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП "Харківводоканал", аварійно-відновлювальні бригади підприємства також провели роботи з упорядкування 19 оглядових колодязів, замінили запірно-регулюючу арматуру.
Важливі відновлювальні роботи були проведені в Новобаварському районі, включаючи ліквідацію пошкоджень на вулиці Власенка (діаметр 300 мм) та на магістралях діаметром 100 мм у провулках Мічуріна та Радіотехнічному.
Ремонтники провели успішну ліквідацію складних пошкоджень та впорядкування території після робіт.
«Досить складне пошкодження виявили в першому випадку, але завдяки злагодженим та відпрацьованим діям ремонтників аварійну ситуацію ліквідували оперативно. Після завершення робіт територію впорядкували. Паралельно завершили підготовчі роботи для заміни технічно зношеного вводу в будинок на Полтавському Шляху», - поінформував начальник районної служби Євгеній Сальков.
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