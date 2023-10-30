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30.10.2023  11:45   Віталій Хінєвіч

У «Харківобленерго» повідомили про наслідки негоди

На ранок 30 жовтня в Харківській області частково знеструмленим залишається один населений пункт - Козача Лопань.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».
 
Зазначається, що є окремі заявки щодо відключень електрики в зонах обслуговування наступних районів електричних мереж: Богодухівський, Дергачівський, Зміївський, Золочівький та Чугуївський.
 
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Всього без електрики поки що залишаються близько 500 абонентів. Ремонтні бригади "Харківобленерго" продовжують усувати пошкодження.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова усувають наслідки негоди.
 
Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  жкг, харків
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