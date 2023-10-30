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30.10.2023  18:32   Дмитро Колонєй

У Харкові на місяць обмежать рух по в’їзду Балакірєва через витік газу

Про це поінформували в Департаменті будівництва та шляхового господарства Харкова.


У Харкові на місяць обмежать рух по в’їзду Балакірєва через витік газу
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент будівництва та шляхового господарства, з 30 жовтня до 30 листопада 2023 року рух транспорту на в’їзді Балакірєва, в районі будинку №1 буде обмежений, що пов’язано з проведенням аварійних робіт з ліквідації витоку газу.
 
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Пропуск транспорту організований вільною від виконання робіт смугою руху.
Источник:   Міськрада
 Тэги:  рух, заборона, харків, обмеження, газ
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