30.10.2023 18:32 Дмитро Колонєй

У Харкові на місяць обмежать рух по в’їзду Балакірєва через витік газу

Про це поінформували в Департаменті будівництва та шляхового господарства Харкова.



У Харкові на місяць обмежать рух по в’їзду Балакірєва через витік газу



Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент будівництва та шляхового господарства, з 30 жовтня до 30 листопада 2023 року рух транспорту на в’їзді Балакірєва, в районі будинку №1 буде обмежений, що пов’язано з проведенням аварійних робіт з ліквідації витоку газу.

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Пропуск транспорту організований вільною від виконання робіт смугою руху.