На блокпостах Харкова виявили підозрюваних у кримінальних злочинах

Один з таких випадків стався днями на блокпості під час перевірки легкового автоимобвля, у якому як пасажир їхав 28-річний мешканець області.Під час перевірки документів виявилося, що з 2021 року чоловіка розшукують правоохоронні органи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка).

Ще одна ситуація виникла, коли прикордонники разом з колегами з нацгвардії та поліції виявили чоловіка, який спробував проникнути до Харкова пішки. Він не мав при собі жодних документів, що посвідчують особу. Після перевірки баз даних виявлено, що 19-річний громадянин України переховується від суду та перебуває у розшуку за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Обох чоловіків передали співробітникам правоохоронних органів для прийняття відповідних правових рішень.

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За період з початку року, прикордонники 4 прикордонного загону на Харківському напрямку під час контрольно-перевірочних заходів виявили та передали правоохоронним органам 15 осіб, які перебували у розшуку за підозрою у скоєнні кримінальних правопорушень та переховувалися від суду.