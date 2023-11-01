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01.11.2023  14:55   Віталій Хінєвіч

Пішов з дому і не повернувся: на Харківщині розшукують 59-річного чоловіка

Співробітники Чугуївського районного управління поліції встановлюють місцезнаходження 59-річного Олексія Музалєвського, мешканця села Зарожне, передає РЕДПОСТ .

 
5 жовтня чоловік пішов з дому у невідомому напрямку та до теперішнього часу його місце перебування невідомо.
 
Прикмети: коротке темне волосся, темні очі.
 
Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією  щодо розшукуваного, просимо повідомити за  телефонами: 8-057-46-2-20-13, 050-135-00-68, 097-811-80-57, 050-711-00-06 чи іншим зручним способом.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що співробітники Чугуївського районного управління поліції встановлюють місцезнаходження 81-річного Володимира Щербакова, мешканця міста Чугуїв
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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