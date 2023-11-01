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01.11.2023  14:46   Дмитро Колонєй

У Харкові судитимуть керівницю пенсійного фонду при окупантах

Стало відомо чим займалася жінка у окупованому місті під Харковом.

Судитимуть керівницю пенсійного фонду при окупантах. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 35-річна мешканка Куп’янська під час захоплення міста окупантами співпрацювала з ними:
 
  • добровільно обійняла посаду «и.о. начальника отделения пенсионного фонда Купянского района Харьковской области»;
  • займалась підбором співробітників у незаконному органі влади;
  • організовувала діяльність відділу;
  • надавала відповідні розпорядження;
  • подавала звітність вищому керівництву;
  • забезпечувала видачу пенсійних посвідчень;
  • видавала так звану «грошову допомогу» від загарбників у розмірі 10 тисяч російських рублів місцевим мешканцям;
  • вела облік осіб, які потребували виплат у вигляді пенсій, соціального забезпечення тощо. 
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Колаборантку судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді м. Харкова. 
 
Жінці загрожує тюрмний на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині чоловік планував бюджет окупантів, а зараз приховується від слідства.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
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