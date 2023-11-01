01.11.2023 14:46 Дмитро Колонєй
У Харкові судитимуть керівницю пенсійного фонду при окупантах
Стало відомо чим займалася жінка у окупованому місті під Харковом.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 35-річна мешканка Куп’янська під час захоплення міста окупантами співпрацювала з ними:
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добровільно обійняла посаду «и.о. начальника отделения пенсионного фонда Купянского района Харьковской области»;
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займалась підбором співробітників у незаконному органі влади;
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організовувала діяльність відділу;
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надавала відповідні розпорядження;
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подавала звітність вищому керівництву;
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забезпечувала видачу пенсійних посвідчень;
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видавала так звану «грошову допомогу» від загарбників у розмірі 10 тисяч російських рублів місцевим мешканцям;
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вела облік осіб, які потребували виплат у вигляді пенсій, соціального забезпечення тощо.
Колаборантку судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді м. Харкова.
Жінці загрожує тюрмний на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
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