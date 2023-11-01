Синоптики розповіли про температурні рекорди на Харківщини у жовтні

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Гороскоп на 1 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Емоції часто беруть гору над логікою: сьогодні у вас усі шанси переробити багато справ, а наскільки вони будуть корисні – залишається під питанням.

Прогноз погоди у Харкові на 1 листопада З самого ранку небо у Харкові вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Удень очікується сильний дощ, проте до вечора він повинен послабшати.