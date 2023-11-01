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01.11.2023  14:30   Віталій Хінєвіч

Синоптики розповіли про температурні рекорди на Харківщини у жовтні

За даними Харківського регіонального центру з гідрометеорології, у жовтні було зафіксовано 4 температурних рекордів, передає РЕДПОСТ .

 
Зокрема було зафіксовано такі температурні рекорди:
 
  • 1.10 максимальна температура повітря досягла +27,3°С, що на 1,4°С вище попереднього рекордного показника 1991 року;
  • 23.10 максимальна температура повітря досягла +20,7°С, що на 1,5°С вище попереднього рекордного показника 2020 року;
  • 30.10 максимальна температура повітря досягла +18,9°С, що на 0,4°С вище попереднього рекордного показника 2013 року;
  • 31.10 максимальна температура повітря досягла +21,2°С, що на 2,8°С вище попереднього рекордного показника 1967 року.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що синоптики розповіли, яку погоду слід очікувати українцям у листопаді

Источник:   Харківський регіональний центр з гідрометеорології
 Тэги:  харків, погода
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