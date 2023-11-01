На Харківщині два ворожих танки підірвалися на власних мінах (відео)

Відео вдалої операції опублікувала Державна прикордонна служба України, передає РЕДПОСТ.

На Куп'янському напрямку на Харківщині два ворожі танки Т-72 після невдалого спроби штурму наших позицій повернулися на свою вихідну лінію і підірвалися на власних мінах.

Один з танків вибухнув миттєво, а другий лише отримав пошкодження гусениці, залишившись ще при цьому на колесах.

Для запобігання можливому вибуху другого танка, до нього було відправлено два дрони-камікадзе від 15-го мобільного прикордонного загону "Сталевий кордон". Ці дрони виконали "вибухове" технічне обслуговування, забезпечивши безпечну нейтралізацію загрози. Тепер обидва танки вважаються металобрухтом і не підлягають відновленню.

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