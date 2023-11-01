    
Главная Новини Харкова Суспільство Харків'янам нагадують про необхідність подавати заявки в «єВідновлення»
01.11.2023  14:05   Віталій Хінєвіч

Харків'янам нагадують про необхідність подавати заявки в «єВідновлення»

Мешканці міста Харкова можуть отримати виплату на ремонт свого житла, яке має незначні пошкодження внаслідок обстрілів, в рамках державної програми «єВідновлення».

 
В інтерв’ю спецпроєкту Українського Радіо Харкова «Майдан свободи» міський голова Ігор Терехов зазначив, що міська влад працює над відновленням конструктивів будинків та комунікацій, а ремонтом помешкань займаються вже самі мешканці.
 
«Люди мають право на отримання коштів за свої пошкоджені квартири. І я дуже прошу всіх харків’ян, щоб вони подавали заявку у  «єВідновлення». Ці кошти вони зможуть  витратити на ремонт своїх квартир», - зазначив Ігор Терехов.
 
Нагадаємо, заявки на отримання грошової компенсації за програмою «єВідновлення» подали понад 9 тис. жителів Харкова. Загальна сума виплат становить понад 136,7 млн грн. Станом на 27 жовтня спеціальна комісія відпрацювала понад 5,8 тис. заявок містян. Подати заявку можна в застосунку «Дія».
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти у Харкові пошкодили близько 50% житлових будинків.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, євідновлення
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.11 Надзвичайні події У Харкові судитимуть рецидивістів, які грабували літніх жінок 01.11 Надзвичайні події В спортивній залі розбещував дівчат: на Харківщині 83-річного чоловіка підозрюють у злочині 01.11 Надзвичайні події Рятувальники на Харківщині ліквідували пожежу, що виникла через ворожий обстріл
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 