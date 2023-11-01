01.11.2023 14:05 Віталій Хінєвіч

Харків'янам нагадують про необхідність подавати заявки в «єВідновлення»

Мешканці міста Харкова можуть отримати виплату на ремонт свого житла, яке має незначні пошкодження внаслідок обстрілів, в рамках державної програми «єВідновлення».

В інтерв’ю спецпроєкту Українського Радіо Харкова «Майдан свободи» міський голова Ігор Терехов зазначив, що міська влад працює над відновленням конструктивів будинків та комунікацій, а ремонтом помешкань займаються вже самі мешканці.

«Люди мають право на отримання коштів за свої пошкоджені квартири. І я дуже прошу всіх харків’ян, щоб вони подавали заявку у «єВідновлення». Ці кошти вони зможуть витратити на ремонт своїх квартир», - зазначив Ігор Терехов.

Нагадаємо, заявки на отримання грошової компенсації за програмою «єВідновлення» подали понад 9 тис. жителів Харкова. Загальна сума виплат становить понад 136,7 млн грн. Станом на 27 жовтня спеціальна комісія відпрацювала понад 5,8 тис. заявок містян. Подати заявку можна в застосунку «Дія».

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