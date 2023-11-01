01.11.2023 11:50 Віталій Хінєвіч

Окупанти у Харкові пошкодили близько 50% житлових будинків

Близько 50 % житлових багатоповерхових будинків було пошкоджено внаслідок обстрілів Харкова російською армією.

Про це міський голова Ігор Терехов повідомив в інтерв’ю спецпроєкту Українського Радіо Харкова «Майдан свободи», передає РЕДПОСТ.

За його словами, загалом житловий фонд Харкова складає близько 10 тисяч багатоповерхівок усіх форм власності.

«Більш ніж 5 тисяч багатоповерхівок мають ті чи інші руйнації. Багато будинків ми не будемо відбудовувати, бо це просто неможливо. Доцільніше збудувати нові, бо вони мають дуже серйозні руйнації. Це будинки не лише комунальної форми власності, а й ОСББ, кооперативні та інші», - повідомив Ігор Терехов.

Він наголосив, що для міста однаково важливою є відбудова будинків усіх форм власності. Мер нагадав, що торік у Харкові відновили 200 будинків, і зараз роботи тривають ще у 63-х.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 14 разів виїжджали на гасіння пожеж , п'ять з яких спричинили ворожі обстріли.