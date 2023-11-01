01.11.2023 11:43 Рита Парфенова

Наслідки удару по Харківщині керованими авіабомбами показали в прокуратурі

Внаслідок авіабомбардувань, які були здійснені ворогом на Куп'янщині, один чоловік загинув, жінка отримала поранення.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Прокуратуру Харківської області, 1 листопада приблизно опівночі російська армія обстріляла село Подоли в Куп'янському районі, що призвело до пошкодження житлових будинків.



Крім того, 31 жовтня близько 19:50 село Петропавлівка в Куп'янському районі також було піддане обстрілу від російських військовослужбовців. У результаті цього обстрілу згорів житловий будинок площею 200 квадратних метрів. Загинув цивільний чоловік 51 року, а жінка віком 52 роки отримала поранення і була госпіталізована до лікарні.





За попередніми даними, ворог завдав ударів по вказаних населених пунктах авіабомбами ФАБ-250.



Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції зібрали докази та задокументували наслідки збройної агресії рф.





За процесуального керівництва Куп'янської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування відповідно до статті 438 Кримінального кодексу України, яке стосується порушення законів та звичаїв війни.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за останню добу військові рф обстріляли більше 25 населених пунктів області.







