    
Главная Новини Харкова Суспільство Українці яких професій можуть отримати пільги на комуналку: роз'яснення від ПФУ
01.11.2023  11:30   Віталій Хінєвіч

Українці яких професій можуть отримати пільги на комуналку: роз'яснення від ПФУ

Для пенсіонерів розробили пільгову систему оплати комунальних послуг. Скористатися нею можуть не всі люди літнього віку, а тільки ті, які підпадають під спеціальну категорію.

 
Пільга покриватиме на 100% витрати за комунальні платежі, або придбання дров чи газу, передає РЕДПОСТ із посиланням на видання Український погляд.
 
Зазначається, що пільгою від Пенсійного Фонду можуть скористатися люди похилого віку, що мешкають у сільській місцевості й працювали в минулому за такими спеціальностями:
 
  • Педагогічні працівники;
  • Працівники медицини;
  • Фармацевти;
  • Фахівці із захисту рослин;
  • Бібліотекарі;
  • Працівники музею;
  • Працівники закладів культури, освіти державної чи комунальної форми власності;
  • Працівники сфери культури. 
Однак, отримати допомогу люди можуть лише у тому випадку, якщо за останніх пів року середній дохід сім’ї за місяць у розрахунку на одну людину не перевищує  3 760 грн.
 
Подати заяву на отримання допомоги можна через Дію, за допомогою мобільного додатка Пенсійного Фонду України або звернувшись до відділення ПФУ за місцем проживання.
 
У свою чергу, пільгу можна використовувати на оплату житлово-комунальних послуг, купівлю твердого пічного палива,придбання рідкого побутового палива та купівлю скрапленого газу.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що в Україні студенти-бюджетники можуть втратити місце за відказ від роботи.
 
Источник:   Український погляд
 Тэги:  пільги, жкг
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.09 Суспільство Мешканці Харківщини можуть отримати безкоштовні дрова на зиму: хто саме 05.09 Суспільство У Харкові діють пільги для членів сімей загиблих захисників та захисниць України 08.08 ЖКГ У Харкові три родини отримали пільгові кредити на житло
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 