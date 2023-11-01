01.11.2023 11:30 Віталій Хінєвіч
Українці яких професій можуть отримати пільги на комуналку: роз'яснення від ПФУ
Для пенсіонерів розробили пільгову систему оплати комунальних послуг. Скористатися нею можуть не всі люди літнього віку, а тільки ті, які підпадають під спеціальну категорію.
Пільга покриватиме на 100% витрати за комунальні платежі, або придбання дров чи газу, передає РЕДПОСТ
із посиланням на видання Український погляд.
Зазначається, що пільгою від Пенсійного Фонду можуть скористатися люди похилого віку, що мешкають у сільській місцевості й працювали в минулому за такими спеціальностями:
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Педагогічні працівники;
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Працівники медицини;
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Фармацевти;
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Фахівці із захисту рослин;
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Бібліотекарі;
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Працівники музею;
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Працівники закладів культури, освіти державної чи комунальної форми власності;
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Працівники сфери культури.
Однак, отримати допомогу люди можуть лише у тому випадку, якщо за останніх пів року середній дохід сім’ї за місяць у розрахунку на одну людину не перевищує 3 760 грн.
Подати заяву на отримання допомоги можна через Дію, за допомогою мобільного додатка Пенсійного Фонду України або звернувшись до відділення ПФУ за місцем проживання.
У свою чергу, пільгу можна використовувати на оплату житлово-комунальних послуг, купівлю твердого пічного палива,придбання рідкого побутового палива та купівлю скрапленого газу.
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