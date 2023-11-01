01.11.2023 11:30 Віталій Хінєвіч

Українці яких професій можуть отримати пільги на комуналку: роз'яснення від ПФУ

Для пенсіонерів розробили пільгову систему оплати комунальних послуг. Скористатися нею можуть не всі люди літнього віку, а тільки ті, які підпадають під спеціальну категорію.

Пільга покриватиме на 100% витрати за комунальні платежі, або придбання дров чи газу, передає РЕДПОСТ із посиланням на видання Український погляд.

Зазначається, що пільгою від Пенсійного Фонду можуть скористатися люди похилого віку, що мешкають у сільській місцевості й працювали в минулому за такими спеціальностями:

Педагогічні працівники;

Працівники медицини;

Фармацевти;

Фахівці із захисту рослин;

Бібліотекарі;

Працівники музею;

Працівники закладів культури, освіти державної чи комунальної форми власності;

Працівники сфери культури.

Однак, отримати допомогу люди можуть лише у тому випадку, якщо за останніх пів року середній дохід сім’ї за місяць у розрахунку на одну людину не перевищує 3 760 грн.

Подати заяву на отримання допомоги можна через Дію, за допомогою мобільного додатка Пенсійного Фонду України або звернувшись до відділення ПФУ за місцем проживання.

У свою чергу, пільгу можна використовувати на оплату житлово-комунальних послуг, купівлю твердого пічного палива,придбання рідкого побутового палива та купівлю скрапленого газу.

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