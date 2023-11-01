Чоловік загинув, жінка поранена наслідок обстрілу військовими рф села у Харківській області

За останню добу військові рф обстріляли більше 25 населених пунктів області.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА, масованих обстрілів з артилерії, мінометів, авіації та іншого збройного обладнання зазнали населені пункти у Богодухівському, Харківському, Чугуївському, Куп'янському та Ізюмському районах.
Зокрема, ворог обстріляв населені пункти:
Крім того, під обстрілами ворожих сил опинилися населені пункти Куп'янськ-Вузловий, Дворічну, Юрченкове, Уди, Ветеринарне, Курилівку, Кучерівку та інші.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у селі Велика Комишуваха Ізюмського району близько 13:00 на невідомому вибуховому пристрої у власному дворі підірвався чоловік 60 років. Госпіталізований з пораненням.
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