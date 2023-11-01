01.11.2023 09:10 Рита Парфенова

Чоловік загинув, жінка поранена наслідок обстрілу військовими рф села у Харківській області

За останню добу військові рф обстріляли більше 25 населених пунктів області.



Фото: Прокуратура Харківської області

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА, масованих обстрілів з артилерії, мінометів, авіації та іншого збройного обладнання зазнали населені пункти у Богодухівському, Харківському, Чугуївському, Куп'янському та Ізюмському районах.



Зокрема, ворог обстріляв населені пункти:

село Петропавлівка в Куп'янському районі зазнало обстрілів, що призвели до пошкодження житлового будинку. Унаслідок цього інциденту загинув чоловік приблизно 50 років, а жінка віком 52 роки отримала поранення та була госпіталізована.

У місті Вовчанськ Чугуївського району внаслідок обстрілів ворога пошкоджено 4 приватні будинки та будівлі комунального підприємства, яке відповідає за благоустрій міста.

село Чернещина в Ізюмському районі також постраждало від обстрілів, що призвели до пошкодження 2-ох приватних будинків та будівель сільськогосподарського підприємства.

31 жовтня приблизно о 23:30, ворог використав керовану авіабомбу для атаки на село Подоли Куп'янського району. Інцидент призвів до пошкодження двох приватних будинків, проте на щастя, не зафіксовано постраждалих серед місцевих мешканців.

1 листопада близько 8 години ранку, місто Куп'янськ знову стало об'єктом ворожого обстрілу. На щастя, попередньо, інцидент не спричинив постраждалих серед цивільного населення.

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Крім того, під обстрілами ворожих сил опинилися населені пункти Куп'янськ-Вузловий, Дворічну, Юрченкове, Уди, Ветеринарне, Курилівку, Кучерівку та інші.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у селі Велика Комишуваха Ізюмського району близько 13:00 на невідомому вибуховому пристрої у власному дворі підірвався чоловік 60 років. Госпіталізований з пораненням.