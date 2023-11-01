    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Чоловік загинув, жінка поранена наслідок обстрілу військовими рф села у Харківській області
01.11.2023  09:10   Рита Парфенова

Чоловік загинув, жінка поранена наслідок обстрілу військовими рф села у Харківській області

За останню добу військові рф обстріляли більше 25 населених пунктів області.


Фото: Прокуратура Харківської області

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА, масованих обстрілів з артилерії, мінометів, авіації та іншого збройного обладнання зазнали населені пункти у Богодухівському, Харківському, Чугуївському, Куп'янському та Ізюмському районах.

Зокрема, ворог обстріляв населені пункти:

  • село Петропавлівка в Куп'янському районі зазнало обстрілів, що призвели до пошкодження житлового будинку. Унаслідок цього інциденту загинув чоловік приблизно 50 років, а жінка віком 52 роки отримала поранення та була госпіталізована.
  • У місті Вовчанськ Чугуївського району внаслідок обстрілів ворога пошкоджено 4 приватні будинки та будівлі комунального підприємства, яке відповідає за благоустрій міста.
  • село Чернещина в Ізюмському районі також постраждало від обстрілів, що призвели до пошкодження 2-ох приватних будинків та будівель сільськогосподарського підприємства.
  • 31 жовтня приблизно о 23:30, ворог використав керовану авіабомбу для атаки на село Подоли Куп'янського району. Інцидент призвів до пошкодження двох приватних будинків, проте на щастя, не зафіксовано постраждалих серед місцевих мешканців.
  • 1 листопада близько 8 години ранку, місто Куп'янськ знову стало об'єктом ворожого обстрілу. На щастя, попередньо, інцидент не спричинив постраждалих серед цивільного населення.
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 

Крім того, під обстрілами ворожих сил опинилися населені пункти Куп'янськ-Вузловий, Дворічну, Юрченкове, Уди, Ветеринарне, Курилівку, Кучерівку та інші.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у селі Велика Комишуваха Ізюмського району близько 13:00 на невідомому вибуховому пристрої у власному дворі підірвався чоловік 60 років. Госпіталізований з пораненням.

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.11 Надзвичайні події Наслідки удару по Харківщині керованими авіабомбами показали в прокуратурі 01.11 Надзвичайні події На Харківщині внаслідок обстрілу пошкоджена будівля пожежної частини 31.10 Надзвичайні події Обстріл Харківщини: рятувальники три години гасили пожежу
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 