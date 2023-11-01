На Харківщині внаслідок обстрілу пошкоджена будівля пожежної частини

Обстріли населених пунктів Харківської області військовими рф завдали пошкоджень майну пожежної частини.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України.
Учора ввечері відбулася ще одна атака ворога на територію Ізюмського району.
Внаслідок обстрілу пошкоджена будівлі пожежної частини.
Але головне, що в результаті цього інциденту люди не постраждали.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 1 листопада 2023 року.
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