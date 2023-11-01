    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині внаслідок обстрілу пошкоджена будівля пожежної частини
01.11.2023  08:35   Рита Парфенова

На Харківщині внаслідок обстрілу пошкоджена будівля пожежної частини

Обстріли населених пунктів Харківської області військовими рф завдали пошкоджень майну пожежної частини.

Учора ввечері відбулася ще одна атака ворога на територію Ізюмського району. Спостерігли пошкодження в будівлі пожежної частини. Але головне, що в результаті цього інциденту люди залишилися неушкодженими.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України.

Учора ввечері відбулася ще одна атака ворога на територію Ізюмського району.

Внаслідок обстрілу пошкоджена будівлі пожежної частини.

Але головне, що в результаті цього інциденту люди не постраждали.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 1 листопада 2023 року.

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.11 Надзвичайні події Наслідки удару по Харківщині керованими авіабомбами показали в прокуратурі 01.11 Надзвичайні події Чоловік загинув, жінка поранена наслідок обстрілу військовими рф села у Харківській області 31.10 Надзвичайні події Обстріл Харківщини: рятувальники три години гасили пожежу
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 