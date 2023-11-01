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01.11.2023  08:22   Рита Парфенова

Окупанти посилили обстріл з авіації населених пунктів Харківщини

Протягом доби з 31 жовтня по 1 листопада авіаційних ударів зазнали шість населених пунктів Харківськох області.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, авіаційних ударів зазнали: населені пункти

  • Піщане,
  • Новосергіївка,
  • Чернещина,
  • Синьківка,
  • Петропавлівка,
  • Подоли.
Загалом понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької,  Херсонської та Миколаївської областей опинилися  під артилерійським вогнем військових рф.
 

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Бойова ситуація в Харківській області наступна:

  • на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень  вздовж державного кордону в бєлгородській області.
  • на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області та Надія Луганської області, де наші захисники відбили понад 10 атак противника.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 31 жовтня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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