01.11.2023 09:39 Рита Парфенова

Харківщина у вогні від ворожих обстрілів: рятувальники п'ять разів виїжджали на допомогу населенню

Минулої доби рятувальники 14 разів виїжджали на гасіння пожеж, п'ять з яких спричинили ворожі обстріли.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, протягом доби на Харківщині внаслідок обстрілів сталися пожежі у Вовчанську, селах Куп'янського та Ізюмського районів.



Так, у місті Вовчанськ, черговий обстріл якого стався 31 жовтня близько 12:30, внаслідок влучання снарядів загорівся житловий будинок у приватному векторі. Вогонь охопив площу 100 кв.м. На місці події працювали рятувальники 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини та пожежна команда із селища Вільча, котрі протягом 3-х годин загасили вогонь. Завдяки їхнім зусиллям вдалось врятувати сусідній будинок. На щастя обійшлось без постраждалих.



Того ж дня о 16:00 ворог знову завдав масованих обстрілів по містю. Внаслідок обстрілів на території місцевого комунального підприємства сталася пожежа. Горіла одноповерхова господарча будівля та 3 одиниці техніки на загальній площі близько 300 кв.м. До ліквідації пожежі були залучені 17 чоловік особового складу ДСНС та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.



Ще дві пожежі внаслідок обстрілів на Куп’янщині гасили 20 чоловік особового складу ДСНС.



Одна пожежа сталася за межами с. Мала Шапківка Кіндрашівської громади. На відкритій території горіла трава на площі 4 га. Вогнеборці загасили пожежу та запобігли розповсюдженню полум’я на приватний сектор.



Інша пожежа сталася у с. Кучерівка Петропавлівської громади. На території приватного сектору горів житловий будинок на площі 100 кв.м.



Близько 20:00 знову Петропавлівська громада. І знову окупанти намагались знищити приватний будинок. Вони влучили снарядом прямо в нього. Зайнялась пожежа на площі 200 кв.м. На її ліквідацію були залучені рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини, котрі вже о 21:00 загасили вогонь. Цей обстріл забрав життя цивільного чоловіка та завдав поранень жінці.



Ввечері ворог вчергове атакував територію Ізюмського району. В результаті пошкоджень зазнала будівля пожежної частини. Рятувальники не постраждали.



Протягом доби з 31 жовтня по 1 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 36 оперативних виїздів, з яких:

14 – на ліквідацію пожеж, 5 з яких були спричинені ворожими обстрілами;

13 – допомога населенню і комунальним службам;

9 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за останню добу військові рф обстріляли більше 25 населених пунктів області.