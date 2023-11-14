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14.11.2023  11:35   Віталій Хінєвіч

Харківські патрульні допомогли людині, яка впала вдома і не могла підвестися (відео)

13 листопада патрульних викликали небайдужі, які повідомили, що не можуть потрапити до квартири, де літній чоловік потребує допомоги, передає РЕДПОСТ .

 
Патрульні Петро Шишигін, Євгеній Кушнір, Гурій Смирнов та Артур Червоний прибули першими на виклик.
 
Через двері поліцейські почули людський голос та прохання про допомогу. Життю громадянина могла загрожувати небезпека, тому правоохоронці негайно викликали медиків. Поліцейським із допомогою підручних інструментів вдалось відкрити помешкання та потрапити до квартири.
 
Чоловік лежав на підлозі в безпорадному стані. Він впав та довгий час не міг підвестися на ноги. Громадянину одразу ж надали допомогу та шпиталізували.
 
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Источник:   Патрульна поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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