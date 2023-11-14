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14.11.2023  19:12   Дмитро Колонєй

Мешканець Харкова місяць кидав вночі "коктейлі Молотова" у будинок жінки

Як це робив викритий зловмисник вже відомо, але чому, правоохоронці Харкова ще вирішують.

Кидав "коктейлі Молотова" місяць вночі у будинок жінки чоловік. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 28-річний чоловік  протягом місяця - з середини жовтня по листопад 2023 року - кидав у будинок жінки у Харкові «коктейлі Молотова».
 
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Він систематично приходив під будинок пізно ввечері, близько 22 години, щоб залишитись непоміченим. Проте останнього разу його дії були викриті правоохоронцями.
 
Одна з версій слідства: чоловік вчиняв злочини «на замовлення» особи, у якої є тривалий конфлікт з власницею будинку. Розглядаються й інші версії. 
 
Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про ревнивого чоловіка, який підпалив машину колишньої, аби їй помститися
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  кримінал, підпал, харків, напад
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