14.11.2023 19:12 Дмитро Колонєй

Мешканець Харкова місяць кидав вночі "коктейлі Молотова" у будинок жінки

Як це робив викритий зловмисник вже відомо, але чому, правоохоронці Харкова ще вирішують.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 28-річний чоловік протягом місяця - з середини жовтня по листопад 2023 року - кидав у будинок жінки у Харкові «коктейлі Молотова».

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Він систематично приходив під будинок пізно ввечері, близько 22 години, щоб залишитись непоміченим. Проте останнього разу його дії були викриті правоохоронцями.

Одна з версій слідства: чоловік вчиняв злочини «на замовлення» особи, у якої є тривалий конфлікт з власницею будинку. Розглядаються й інші версії.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.