14.11.2023 18:41 Дмитро Колонєй

Кривавий напад на Салтівці: порізав ножем людину та втік зловмисник у Харкові

Що сталося на вулиці Харкова розслідують правоохоронці, які спіймали нападника.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Патрульну поліцію, вдень 14 листлопада 2023 року поліцейських викликали на вулицю Гвардійців Широнінців. Тут правоохоорнці виявили заявника, який перебував у важкому стані.

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Очевидці повідомили, що в нього виник конфлікт з невідомим чоловіком. Останній наніс потерпілому декілька ударів ножем, після чого побіг з місця в невідомому напрямку. Медики шпиталізували потерпілого.

Під час розшуку поліцейські виявили схожого за описом громадянина. На руках та одязі він мав сліди крові. Патрульні затримали чоловіка та викликали слідчо-оперативну групу.

Надалі обставини події встановлюватимуть слідчі.