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14.11.2023  18:41   Дмитро Колонєй

Кривавий напад на Салтівці: порізав ножем людину та втік зловмисник у Харкові

Що сталося на вулиці Харкова розслідують правоохоронці, які спіймали нападника.

 
Як повідомляє  РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, вдень 14 листлопада 2023 року поліцейських викликали на вулицю Гвардійців Широнінців. Тут правоохоорнці виявили заявника, який перебував у важкому стані.
 
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Очевидці повідомили, що в нього виник конфлікт з невідомим чоловіком. Останній  наніс потерпілому декілька ударів ножем, після чого побіг з місця в невідомому напрямку. Медики шпиталізували потерпілого.
 
 
Під час розшуку поліцейські виявили схожого за описом громадянина. На руках та одязі він мав сліди крові. Патрульні затримали чоловіка та викликали слідчо-оперативну групу.
 
Надалі обставини події встановлюватимуть слідчі.
 
 
Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  кримінал, напад, харків
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