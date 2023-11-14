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14.11.2023  18:04   Дмитро Колонєй

Комунальники прибирають шість парків Харкова

Які роботи виконують бригади підприємства розповіли у КП "ОПК міста Харкова".

Прибирають шість парків Харкова комунальники
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Об’єднання парків культури та відпочинку м. Харкова», фахівці підприємстав  продовжують приводити до ладу територію шести парків: 
  • косять газони,
  • обрізають дерева,
  • миють урни,
  • прополюють клумби тощо
  • провели санітарне очищення на загальній площі понад 117 га,
  • прибрали 11 дитячих і спортивних майданчиків,
  • скосили 1,3 га газонів,
  • зібрали і подрібнили 120 куб. м. гілок,
  • вивезли близько 20 куб. м сміття та 30 куб. м великогабаритних відходів.

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Прибирають шість парків Харкова комунальники

Прибирають шість парків Харкова комунальники
 
Прибирають шість парків Харкова комунальники
Источник:   Міськрада
 Тэги:  прибирання, парки, харків, благоустрій
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