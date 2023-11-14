14.11.2023 17:13 Дмитро Колонєй

У Харкові ревнивий містянин підпалив автівку колишньої дівчини

Як та чому це зробив житель Харкова, розслідують правоохоронці.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 46-річний чоловік, дізнавшись, що його колишня дівчина виходить заміж за іншого, вирішив помститися їй.

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11 листопада 2023 року близько 11:30 він приїхав до будинку по вул. Ньютона, де мешкала його 36-річна кохана, з якою підозрюваний раніше перебував у стосунках. Біля одного з під’їздів стояв її автомобіль «Renault Latitude».

Чоловік залив розпалювальну суміш між капотом та лобовим склом у повітропровід автомобіля коханої, облив нею ганчірку, яку поклав на заднє ліве колесо, після чого підпалив сірниками.

У результаті підпалу автомобіль Renault Latitude зазнав пошкоджень, сума завданих збитків наразі встановлюється. Чоловіка було затримано на місці злочину та відправлено під варту.

Ревнивцю загрожує тюремний строк від трьох до десяти років.

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