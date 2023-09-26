26.09.2023 16:20 Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік бив знайомого сокирою через ревнощі до коханої

За даними слідства, у червні 2021 року 32-річний чоловік приревнував свою кохану до їх спільного знайомого.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Перебуваючи у під’їзді будинку по вул. Маршала Бажанова у Харкові, він взяв сокиру та вдарив опонента у шию. Злякавшись, потерпілий вибіг з під’їзду, проте обвинувачений побіг за ним та вдарив конкурента сокирою по голові. Від удару той впав на землю, проте зловмисник продовжив його бити. На щастя, життя потерпілого врятували медики. При цьому зловмисник був впевнений, що вбив чоловіка, прийшов додому та сказав: «Я його зарубав».

Вироком Київського районного суду м. Харкова від 6 квітня 2023 року чоловіка визнано винним у нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя в момент заподіяння (ч. 1 ст. 121 КК України). Йому було призначено покарання у вигляді 5 років 3 місяців позбавлення волі.

Проте прокурори Київської окружної прокуратури м. Харкова не погодились із вказаним рішенням суду та подали апеляційну скаргу.

Прокурори зазначили, що вирок суду є незаконним і підлягає скасуванню через невідповідність висновків суду першої інстанції фактичним обставинам кримінального провадження та неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність та, як наслідок, невідповідність призначеного покарання тяжкості кримінального правопорушення особі засудженого через м`якість. Також в апеляційній скарзі вказано про безпідставну перекваліфікацію судом дій обвинуваченого зі ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України на ч. 1 ст. 121 КК України.

Колегія суддів Харківського апеляційного суду погодилась із позицією прокуратури. Дії обвинуваченого кваліфіковано як замах на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України) та йому призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі.