26.09.2023 16:00 Дмитро Колонєй

Шахраї у Харкові провернули аферу на сотні тисяч

Аферисти обшахраювали харківську лікарню шахрайською схемою на електриці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, у 2021 році між КНП ХОР «Обласний клінічний перинатальний центр» та підприємством укладено договір про постачання електричної енергії.

У положеннях договору зазначено ціну електричної енергії. Але згодом підприємство-постачальник почало підвищувати ціну на електричну енергію, оформлюючи це додатковими угодами до договору.

Проте підняття цін не мало належного документального обґрунтування та підтвердження. Постачальник не надав належні докази коливання цін на електричну енергію.

Підприємство надало висновки, які за своїм змістом та суттю є лише документом довідково-інформаційного характеру та фактично дублює дані із сайту ДП «Оператор ринку».

Прокуратура вимагає визнати недійсним незаконні додаткові угоди до договору та стягнути з ТОВ понад 300 тисяч гривень.

Наразі судом відкрито провадження у справі.