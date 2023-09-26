26.09.2023 15:45 Віталій Хінєвіч

Триває реставрація 300-річного Євангелія, яке врятували від окупантів в Ізюмі

До сьогодні на деокупованих територіях триває процес порятунку культурної спадщини Харківщини. Музейні експонати евакуюють подалі від фронту, їх консервують і, за потреби, реставрують.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Як розповіла заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська, одним із найцінніших експонатів, які виставлялися в Ізюмському краєзнавчому музеї до повномасштабного вторгнення ворога, було Напрестольне Євангеліє 1707 року. Старовинне видання подарував Ізюму гетьман Іван Мазепа. Цінність представляє як сам фоліант, так і оздоблений сріблом і позолотою оклад.

«Під час війни не можемо забувати про важливість культури. Адже ми бачимо, що ця війна спрямована проти української ідентичності. Тому необхідно посилити спільні зусилля для захисту культурної спадщини України від російської агресії», – розповіла Віта Ковальська.

Під час Другої світової війни Євангеліє рятували від нацистів. Після реставрації у 1990-их роках його повернули до Ізюмського краєзнавчого музею ім. М.В. Сібільова, де воно експонувалося до початку захоплення військами рф Ізюмщини.

З моменту повномасштабного вторгнення ворога музейники, як під час минулої війни, надійно заховали старовинну книгу.

«Вже не було електрики й відповідно сигналізації, тривали безкінечні обстріли, тому музейниця Діана Листопад вийняла Євангеліє з вітрини, загорнула його в папір та мішковину й заховала книгу, врятувавши від мародерів та ворога», – зазначила директорка музею Галина Іванова.

Наразі старовинне видання перебуває на консервуванні та реставрації в філіалі одного з реставраційних центрів. Попередньо, процес реставрації буде тривалим, проте цінне Євангеліє все одно повернеться до Ізюма.

Сама будівля Ізюмського краєзнавчого музею зазнала пошкоджень під час окупації – було зруйновано покрівлю. Від цього постраждала й частина колекції музею, експонати діставали з-під завалів, висушували, вичищали. Усе це музейники часто робили під «прильотами». Невдовзі розпочнеться відновлення пошкодженої будівлі. До речі, окрім Євангеліє, фахівці, які залишались в окупації на робочих місцях, також переховали інші цінні артефакти: колекцію дорогоцінних металів, монети, медалі, ордени.

Через близькість до фронту та стан приміщення сьогодні триває евакуація експонатів до більш безпечних місць України. Активну допомогу у цьому надають колегам фахівці Харківського історичного музею імені М. Ф. Сумцова.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові презентували нову марку , присвячену звільненим населеним пунктам України.