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14.04.2023  15:40   Віталій Хінєвіч

На Харківщині реставрують Євангеліє початку XVIII століття

Під час окупації Ізюма співробітникам місцевого краєзнавчого музею вдалося врятувати Євангеліє, якому понад 300 років.

Євангеліє
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Наразі фахівці Харківського відділу Національного науково-дослідного реставраційного центру України почали працювати над відновленням цієї унікальної пам'ятки періоду українського бароко.
 
Як розповіли в Департаменті культури і туризму ХОВА, краєзнавчий музей в Ізюмі значно постраждав від ворожих обстрілів. У ньому вибиті вікна, пошкоджений дах, відсутнє світло та опалення.
 
«Внаслідок російської агресії було пошкоджено будівлю музею, що створило несприятливі умови для паперового блоку цінної пам'ятки, яку після деокупації Ізюма було перевезено у більш сприятливі умови. Тому ухвалили рішення провести термінові консерваційно-реставраційні заходи, щоб зупинити руйнівні процеси, які почалися в книжковому блоці», – повідомили в департаменті.
 
Ще під час Другої світової війни це Євангеліє також переховували співробітники музею, закопавши в землі. А вже під час повномасшабного вторгнення рф його сховали в самій будівлі музею.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області відновлюють штучні споруди.
 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  харків, євангеліє
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