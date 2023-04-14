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14.04.2023  15:50   Віталій Хінєвіч

Співмешканці пограбували чоловіка у Харківській області

Чоловік і жінка проникли на територію приватної власності та вчинили пограбування.

злочинці
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, 23 березня 2023 року в с. Пархомівка Богодухівського району 34-річний чоловік та 27-річна жінка, які є співмешканцями, вчинили розбійний напад на літнього чоловіка.
 
Зловмисники, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зайшли на територію домоволодіння, де жив потерпілий. Жінка постукала у вікно, а коли літній господар будинку вийшов на двір, щоб подивитися, хто прийшов, напарник зловмисниці напав на потерпілого і став бити його.
 
Скориставшись тим, що літній чоловік впав та не міг чинити опору, «подружжя» проникло до будинку та винесло звідти майно своєї жертви — інструменти.
 
Крім того встановлено, що в березні того ж року чоловік встиг пограбувати свого знайомого, забравши у нього мобільний телефон, а також побити іншого приятеля, завдавши йому тілесних ушкоджень.
 
Обидва підозрювані мають проблеми із законом не вперше — раніше вони вже притягалися до відповідальності за крадіжки. За клопотанням прокурорів їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
 
За процесуального керівництва Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру жінці та чоловіку за фактом розбою, поєднаного з проникненням до житла та насильством, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України), а чоловіку ще й за фактами нанесення легких тілесних ушкоджень та грабежу (ч. 1 ст. 125, ч. 4 ст. 186 КК України).
 
Досудове розслідування проводять слідчі відділення №2 СВ Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що ватажку харківської громадської організації "ПОТОН" оголосили підозру у держзраді.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  кримінал, харків
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