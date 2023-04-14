14.04.2023 15:20 Віталій Хінєвіч

У Харківській області відновлюють штучні споруди

Відновлення мосту через річку Телега майже завершено. Штучна споруда на автошляху Т-21-11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук була зруйнована внаслідок бойових дій.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Тимчасова переправа в об‘їзд зруйнованого мосту була побудована в червні 2022 року.

На мосту напередодні влаштували нове покриття. Залишилося провести фінішні роботи:

влаштувати бар‘єрне огородження;

нанести дорожню розмітку;

встановити дорожні знаки.

«Об'єкт цілодобово відновлюють близько 35 фахівців. Працює ТОВ « Мостобудівельний загін 112». Міст було зруйновано 26 лютого 2022 року в результаті повномасштабного вторгнення росії на територію України. На сьогодні Харківській області функціонує вже 22 тимчасові переправи»,- зазначили у Службі.



