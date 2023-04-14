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14.04.2023  15:20   Віталій Хінєвіч

У Харківській області відновлюють штучні споруди

Відновлення мосту через річку Телега майже завершено. Штучна споруда на автошляху Т-21-11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук була зруйнована внаслідок бойових дій.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
 
Тимчасова переправа в об‘їзд зруйнованого мосту була побудована в червні 2022 року.
 
На мосту напередодні влаштували нове покриття. Залишилося провести фінішні роботи: 
 
  • влаштувати бар‘єрне огородження; 
  • нанести дорожню розмітку; 
  • встановити дорожні знаки. 
«Об'єкт цілодобово відновлюють близько 35 фахівців. Працює ТОВ « Мостобудівельний загін 112». Міст було зруйновано 26 лютого 2022 року в результаті повномасштабного вторгнення росії на територію України. На сьогодні Харківській області функціонує вже 22 тимчасові переправи»,- зазначили у Службі.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що газовики у Харківській області усувають наслідки ворожих обстрілів.
 

Источник:   Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
 Тэги:  дороги, харків
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