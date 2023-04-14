Комунальники прибрали аварійні дерева на березі річки Харків

Про виконані комунальниками роботи розповіли у КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» Харкова.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники оперативно ремонтують комунікації.
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