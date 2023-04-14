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14.04.2023  15:00   Дмитро Колонєй

Комунальники прибрали аварійні дерева на березі річки Харків

Про виконані комунальниками роботи розповіли у КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» Харкова.

Прибрали аварійні дерева на березі річки Харків комунальники
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації», фахівці підприємства прочистили 169 м зливостоків та поперечних підключень, очистили 79 оглядових та дощоприймальних колодязів від сміття та мулових відкладень, відремонтували 4 колодязі, прочистили 12 м водовідвідних канав та лотків, зокрема.:
  • очистили оглядові та дощоприймальні колодязі на вул. Дудинської, вул. Іванівській та вул. Данилевського;
  • відремонтували дощоприймальні колодязі на вул. Зеленій;
  • промили ділянку зливостоку на вул. Плеханівській та бул. Нетіченському;
  • скосили поросль вздовж водовідвідної канави на бул. Нетіченському;
  • привели до ладу ділянку берегів річки Лопань у центральній частині міста;
  • прибрали аварійні дерева на окремій ділянці берегів річки Харків.

Прибрали аварійні дерева на березі річки Харків комунальники

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ  писав, що харківські комунальники оперативно ремонтують комунікації.

 


Источник:   Міськрада
 Тэги:  комхнальники, зливи, харків, дерева, річка
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