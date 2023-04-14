14.04.2023 15:00 Дмитро Колонєй

Комунальники прибрали аварійні дерева на березі річки Харків

Про виконані комунальниками роботи розповіли у КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації», фахівці підприємства прочистили 169 м зливостоків та поперечних підключень, очистили 79 оглядових та дощоприймальних колодязів від сміття та мулових відкладень, відремонтували 4 колодязі, прочистили 12 м водовідвідних канав та лотків, зокрема.:

очистили оглядові та дощоприймальні колодязі на вул. Дудинської, вул. Іванівській та вул. Данилевського;

відремонтували дощоприймальні колодязі на вул. Зеленій;

промили ділянку зливостоку на вул. Плеханівській та бул. Нетіченському;

скосили поросль вздовж водовідвідної канави на бул. Нетіченському;

привели до ладу ділянку берегів річки Лопань у центральній частині міста;

прибрали аварійні дерева на окремій ділянці берегів річки Харків.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники оперативно ремонтують комунікації.



