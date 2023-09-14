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14.09.2023  20:49   

У Харкові презентували нову марку, присвячену звільненим населеним пунктам України

У Харкові представили поштовий блок «Міста Героїв. Харківщина».


Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ, випуск «Міста Героїв. Харківщина» продовжує серію марок, присвячену звільненим населеним пунктам України.
 
Ескізи поштового випуску розробила креативна агенція I AM IDEA. Тираж поштового блоку становить 75 тисяч примірників. До поштової марки випущено конверт «Перший день» та 4 художні картки.
 
«Сьогодні випустили марки з зображенням Харкова, Куп’янська, Ізюма та Балаклії. «Міста героїв» – це одна з найуспішніших і найулюбленіших марок серед населення. Кожна з цих марок презентується завжди саме безпосередньо в тому місті, якому вона присвячена. Марки продаються на території всієї країни. Ті люди, які поїхали з Ізюма чи Балаклії і зараз, наприклад, живуть в Івано-Франківську, мають змогу купити марку», – сказав генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.
 
Серед військових, які звільняли Харківщину, був і офіцер 5 Слобожанської бригади з позивним «Бона».
 
«Брав участь у піднятті прапора в місті Ізюм. У цей час переповнювали патріотичні почуття. Це саме впевненість у завтрашньому дні і розуміння, що, можливо, скоро закінчиться війна», – розповів офіцер з позивним «Бона».

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Тэги:  марка, харків
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