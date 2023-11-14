14.11.2023 17:20 Віталій Хінєвіч

На Харківщині розшукують зниклу жінку

13 листопада 69-річна мешканка міста Лозова пішла з дому у невідомому напрямку та не повернулась.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Працівники Лозівського районного відділу поліції встановлюють місцезнаходження безвісти зниклої Олени Брусенцової, 1954 року народження.

Жінка може перебувати в смт Панютине Лозівського району.

Її прикмети: зріст близько 168 см, темне з сивиною пряме волосся до плечей, сірі очі, кульгає, страждає на втрату пам’яті.

Була одягнена у коричневу куртку та теплий спортивний костюм рожевого кольору.

Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місцезнаходження жінки, просимо повідомити за телефонами: «102», 0574590064, 0667084960.

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