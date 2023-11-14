    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Автомобіль у Харківській області підірвався на міні
14.11.2023  16:05   Віталій Хінєвіч

Автомобіль у Харківській області підірвався на міні

Підрив авто на вибуховому пристрої стався 14 листопада у селі Григорівка.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
У селі Григорівка Барвінківської громади чоловіки в легковому авто підірвалися на вибуховому пристрої. Внаслідок цього 35-річний чоловік загинув.
 
Ще один 30-річний чоловік отримав вибухову травму і наразі перебуває у важкому стані. Постраждалого госпіталізовано, йому надається необхідна медична допомога.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  міни, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.11 Надзвичайні події На Харківщині підірвалась машина механізованого розмінування 04.11 Надзвичайні події Під час розмінування Харківщини загинув 21 сапер 31.10 Надзвичайні події На Харківщині у власному дворі підірвався чоловік
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 