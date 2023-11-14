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14.11.2023  16:04   Дмитро Колонєй

Ворог обстрілами завдав Харкову збитків на 9,5 млрд дол. США

Скільки будівель відремонтовано та які плани на 2024 рік мер Харкова Ігор Терехов поінформував в ефірі національного телемарафону.


Ворог обстрілами завдав Харкову збитків на 9,5 млрд дол. США
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов у єфірі телемарафону заначив, що торік у місті були відновлені 200 будинків, а до кінця 2023 року будуть завершені відновлювальні роботи ще у 56-ти.
 
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«У планах відновлення на наступний рік - 167 будинків. Є проєктно-кошторисна документація на їх відновлення. Руйнування дуже великі. Це і Північна Салтівка, і П'ятихатки, й інші райони міста. Але ми працюємо над тим, щоб якнайшвидше відбудувати місто, відновити житло та повернути харків'ян додому», - зазначив Ігор Терехов.
 
Також міський голова наголосив на важливості виділення Харкову субвенцій з державного бюджету, адже за попередніми підрахунками збитки, завдані місту внаслідок обстрілів російською армією, вже сягають 9,5 млрд дол. США.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків, агрессия россии
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