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15.11.2023  13:08   Рита Парфенова

Тимчасово припинено рух тролейбусів по вулиці Дерев'янка у Харкові

Рух тролейбусів на вул. Дерев'янка, на ділянці від вул. Балакірєва до вул. Сумської, припинений до 15:00 15 листопада.


gortransport.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з аварійним ремонтом контактної мережі, передає РЕДПОСТ.

У цей час тролейбус №40 курсує так:

(частина 1): розворотне коло «пр. Перемоги» – пр. Перемоги – пр. Людвіга Свободи – вул. Ахсарова – вул. Дерев’янка – вул. Балакірєва – розворотне коло «Лікарня швидкої та невідкладної допомоги»;

(частина 2): розворотне коло «Майдан Конституції» – вул. Сумська – розворотне коло «Центральний парк».

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Раніше РЕДПОСТ писав, що рух тролейбусів у пров. Подільському, на пр. Гагаріна, вул. Вернадського, вул. Кузнечній, на ділянці від пр. Героїв Сталінграда до розворотного кола «Вул. Університетська», буде припинений 14 та 15 листопада.

 

 

Источник:   ХМР
 Тэги:  тролейбус, харків
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