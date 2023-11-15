Тимчасово припинено рух тролейбусів по вулиці Дерев'янка у Харкові

Рух тролейбусів на вул. Дерев'янка, на ділянці від вул. Балакірєва до вул. Сумської, припинений до 15:00 15 листопада.
Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з аварійним ремонтом контактної мережі, передає РЕДПОСТ.
У цей час тролейбус №40 курсує так:
(частина 1): розворотне коло «пр. Перемоги» – пр. Перемоги – пр. Людвіга Свободи – вул. Ахсарова – вул. Дерев’янка – вул. Балакірєва – розворотне коло «Лікарня швидкої та невідкладної допомоги»;
(частина 2): розворотне коло «Майдан Конституції» – вул. Сумська – розворотне коло «Центральний парк».
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