15.11.2023 15:24 Дмитро Колонєй

У Харкові, завдяки співпраці міста з ЮНІСЕФ, отримують допомогу діти та родини

В Харкові обговорили захист прав і інтересів дитини на засіданнв Регіонального офісу міжнародного співробітництва.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, в Харкові пройшло засідання Регіонального офісу міжнародного співробітництва «Захист прав і інтересів дитини через інтегровані програми підтримки в Харківській області.

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У заході взяли участь заступник міського голови Світлана Горбунова-Рубан, представники Мінсоцполітики, МОН України, правоохоронних органів, благодійних та міжнародних організацій та ін. Вони обговорили реформування дитячих будинків, реалізацію освітніх проєктів, підтримку сімейних форм виховання, відновлення шкіл тощо.

Світлана Горбунова-Рубан зазначила, що в Харкові вже 12 років працює програма «Назустріч дітям», спрямована на забезпечення захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Міжнародні організації надають значну допомогу в реалізації цієї програми. Особливо цінною їхня підтримка стала у воєнний час. Зокрема, завдяки співпраці муніципалітету з ЮНІСЕФ родини отримують зимовий одяг, дитяче харчування, засоби гігієни, планшети для навчання тощо.