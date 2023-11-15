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15.11.2023  15:24   Дмитро Колонєй

У Харкові, завдяки співпраці міста з ЮНІСЕФ, отримують допомогу діти та родини

В Харкові обговорили захист прав і інтересів дитини на засіданнв Регіонального офісу міжнародного співробітництва.

Отримують допомогу діти та родини, завдяки співпраці міста з ЮНІСЕФ у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, в Харкові пройшло засідання Регіонального офісу міжнародного співробітництва «Захист прав і інтересів дитини через інтегровані програми підтримки в Харківській області.
 
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У заході взяли участь заступник міського голови Світлана Горбунова-Рубан, представники Мінсоцполітики, МОН України, правоохоронних органів, благодійних та міжнародних організацій та ін. Вони обговорили реформування дитячих будинків, реалізацію освітніх проєктів, підтримку сімейних форм виховання, відновлення шкіл тощо. 
 
Отримують допомогу діти та родини, завдяки співпраці міста з ЮНІСЕФ у Харкові
 
Світлана Горбунова-Рубан зазначила, що в Харкові вже 12 років працює програма «Назустріч дітям», спрямована на забезпечення захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Міжнародні організації надають значну допомогу в реалізації цієї програми. Особливо цінною їхня підтримка стала у воєнний час. Зокрема, завдяки співпраці муніципалітету з ЮНІСЕФ родини отримують зимовий одяг, дитяче харчування, засоби гігієни, планшети для навчання тощо.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  діти, допомога, харків
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