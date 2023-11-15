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15.11.2023  15:05   Віталій Хінєвіч

У Салтівському районі Харкова вже замінили понад 6000 метрів комунікацій

У ході виконання поточних ремонтів бригадами ділянки з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем Салтівського району комплексу «Харківводовідведення» цього року вже проведено у будинках заміну понад 6000 погонних метрів внутрішньобудинкових систем, що вдвічі більше від запланованого, передає РЕДПОСТ .

 
Як повідомив начальник дільниці Андрій Євдошенко, зараз масштабні ремонти комунікацій холодного водопостачання тривають на пр. Ювілейний, 67 та вул. Героїв Праці, 49, а встановлення нової системи водовідведення проводиться на вул. Зубенка, 19.
 
«Під час проведення робіт бригадами буде замінено близько 400 погонних метрів внутрішньобудинкових комунікацій, що дозволить мешканцям цих будинків багато десятиліть не стикатися з проблемами водопостачання та водовідведення. Паралельно ретельно працюємо над своєчасним виконанням заявок харків'ян, кількість яких зараз перевищує 50 звернень на день. Тут переважає відновлення систем водовідведення, а тому вкотре звертаюся до салтівчан про використання господарсько-побутової каналізації виключно лише за призначенням», - наголосив Андрій Євдошенко.
 
Також начальник дільниці поінформував, що щоденно ремонтники займаються профілактикою, технічним обслуговуванням та інспекцією внутрішньобудинкових комунікацій.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові на цвинтарях триває осіннє прибирання.
 
Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкг, харків
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