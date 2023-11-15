15.11.2023 14:15 Віталій Хінєвіч

У Харкові на цвинтарях триває осіннє прибирання

Працівники СКП «Заповіт» продовжують осіннє прибирання територій шести міських кладовищ загальною площею 44 га.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Зокрема, упродовж жовтня-листопада комунальники вивезли 125 куб. м сміття, скосили 3,8 га трави, видалили 20 куб. м. сухостійних дерев і кущів. Також робітники підприємства прибрали 15 дерев, які впали через сильний вітер.

Детальну інформацію щодо роботи кладовищ можна отримати за тел.: 340-41-34 та (050) 402-58-45.

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