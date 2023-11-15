    
Главная Новини Харкова ЖКГ У Харкові на цвинтарях триває осіннє прибирання
15.11.2023  14:15   Віталій Хінєвіч

У Харкові на цвинтарях триває осіннє прибирання

Працівники СКП «Заповіт» продовжують осіннє прибирання територій шести міських кладовищ загальною площею 44 га.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Зокрема, упродовж жовтня-листопада комунальники вивезли 125 куб. м сміття, скосили 3,8 га трави, видалили 20 куб. м. сухостійних дерев і кущів. Також робітники підприємства прибрали 15 дерев, які впали через сильний вітер. 
 
 
Детальну інформацію щодо роботи кладовищ можна отримати за тел.: 340-41-34 та (050) 402-58-45.
 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Холодногірському районі Харкова змінюють водоводи.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.11 ЖКГ У Салтівському районі Харкова вже замінили понад 6000 метрів комунікацій 15.11 ЖКГ Фахівці відновили газопостачання до 60 будинків Дергачівської громади 14.11 ЖКГ У Холодногірському районі Харкова змінюють водоводи
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 