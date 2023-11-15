15.11.2023 13:56 Рита Парфенова

Судитимуть колаборантку, яка завідувала пенсійним фондом окупантів на Харківщині, а потім втекла

Завершено спецрозслідування щодо колаборантки, яка очолила відділення пенсійного фонду при окупантах в Ізюмі

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, під час окупації м. Ізюм місцева мешканка погодилась на співпрацю з ворогом. У липні минулого року жінка добровільно обійняла посаду «и. о. начальника отделения пенсионного фонда Изюмского района».

Колаборантка здійснювала керівництво очолюваним відділом, видавала розпорядження та вказівки, в подальшому контролюючи їхнє виконання підлеглими працівниками.

Крім того, жінка займалась набором нових співробітників до відділу та відповідала за подання звітності до «военно-гражданской администрации Харьковской области».

Також обвинувачена вела облік осіб, які потребували отримання пенсій, виплат соціального забезпечення і організовувала видачу так званої «грошової допомоги» від держави-агресорки в розмірі 10 тис. російських рублів.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 48-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Колаборантку оголошено у розшук. Її судитимуть заочно в Дзержинському районному суді м. Харкова. Обвинуваченій загрожує до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої. Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ затримала доцента університету, який працював на російське гру і коригував удари рф по Харкову.