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15.11.2023  14:32   Дмитро Колонєй

На Харківщині відправили за грати поліцейського, який працював на ворога

На Харківщині засуджено інспектора при окупантах.

Засуджено поліцейського, який працював на ворога, ховався на горищі будинку та був спійманий. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, у травні 2022 року колишній поліцейський відділу реагування патрульної поліції Купʼянського РВП ГУНП в області перейшов на бік окупантів:
 
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  • з власної ініціативи пішов на співпрацю з російськими загарбниками;
  • написав заяву на ім’я «голови» так званої «ВГА Харьковской области» про прийняття до лав псевдоправоохоронного органу;
  • подав копії особистих документів, автобіографію, анкету, особисті фотокартки із заявою про надання згоди на обробку персональних даних і підписав «трудовой договор»;
  • обійняв посаду «исполняющего обязанности инспектора – дежурного дежурной части» в «УВД ВГА Харьковской области»;  
  • здійснював дактилоскопіювання пальців рук мирних мешканців, яких незаконно затримували російські військові;
  • потім отримав нову посаду «оперативного дежурного дежурной части»;
  • щомісячно отримував 45 тисяч російських рублів. 
 
21 грудня 2022 року правоохоронці в порядку ст. ст. 208, 615 КПК України затримали чоловіка у Куп’янську, коли він вкотре заховався на горищі будинку. 
 
Засуджено поліцейського, який працював на ворога, ховався на горищі будинку та був спійманий. Новини Харкова
 
Засуджено поліцейського, який працював на ворога, ховався на горищі будинку та був спійманий. Новини Харкова
 
Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою вину. 
 
Обвинувальний вирок 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна - виніс Червонозаводський районний суд м. Харкова. Триває строк на апеляційне оскарження вироку. 
 
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
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