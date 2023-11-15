15.11.2023 14:32 Дмитро Колонєй
На Харківщині відправили за грати поліцейського, який працював на ворога
На Харківщині засуджено інспектора при окупантах.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, у травні 2022 року колишній поліцейський відділу реагування патрульної поліції Купʼянського РВП ГУНП в області перейшов на бік окупантів:
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з власної ініціативи пішов на співпрацю з російськими загарбниками;
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написав заяву на ім’я «голови» так званої «ВГА Харьковской области» про прийняття до лав псевдоправоохоронного органу;
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подав копії особистих документів, автобіографію, анкету, особисті фотокартки із заявою про надання згоди на обробку персональних даних і підписав «трудовой договор»;
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обійняв посаду «исполняющего обязанности инспектора – дежурного дежурной части» в «УВД ВГА Харьковской области»;
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здійснював дактилоскопіювання пальців рук мирних мешканців, яких незаконно затримували російські військові;
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потім отримав нову посаду «оперативного дежурного дежурной части»;
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щомісячно отримував 45 тисяч російських рублів.
21 грудня 2022 року правоохоронці в порядку ст. ст. 208, 615 КПК України затримали чоловіка у Куп’янську, коли він вкотре заховався на горищі будинку.
Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою вину.
Обвинувальний вирок 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна - виніс Червонозаводський районний суд м. Харкова. Триває строк на апеляційне оскарження вироку.
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