15.11.2023 14:32 Дмитро Колонєй

На Харківщині відправили за грати поліцейського, який працював на ворога

На Харківщині засуджено інспектора при окупантах.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, у травні 2022 року колишній поліцейський відділу реагування патрульної поліції Купʼянського РВП ГУНП в області перейшов на бік окупантів:

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

з власної ініціативи пішов на співпрацю з російськими загарбниками;

написав заяву на ім’я «голови» так званої «ВГА Харьковской области» про прийняття до лав псевдоправоохоронного органу;

подав копії особистих документів, автобіографію, анкету, особисті фотокартки із заявою про надання згоди на обробку персональних даних і підписав «трудовой договор»;

обійняв посаду «исполняющего обязанности инспектора – дежурного дежурной части» в «УВД ВГА Харьковской области»;

здійснював дактилоскопіювання пальців рук мирних мешканців, яких незаконно затримували російські військові;

потім отримав нову посаду «оперативного дежурного дежурной части»;

щомісячно отримував 45 тисяч російських рублів.

21 грудня 2022 року правоохоронці в порядку ст. ст. 208, 615 КПК України затримали чоловіка у Куп’янську, коли він вкотре заховався на горищі будинку.

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою вину.

Обвинувальний вирок 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна - виніс Червонозаводський районний суд м. Харкова. Триває строк на апеляційне оскарження вироку.