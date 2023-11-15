15.11.2023 14:48 Дмитро Колонєй
Харківські сумоїсти стали чемпіонами та віце-чемпіонами Європи
Харківські спортсмени привезли купу нагород з континентального чемпіонату Європи.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Міськраду, з 10 по 12 листопада 2023 року у швейцарському Ренані відбувся чемпіонат Європи з сумо серед кадетів та юніорів, на якому спортсмени Харківської області здобули три золотих, чотири срібних та дві бронзових медалі.
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У змаганнях серед кадетів (U15) комплект медалей виборов Богдан Тімій. Він переміг в абсолютній ваговій категорії, посів третє місце у ваговій категорії понад 85кг, а також взяв «срібло» у командних змаганнях разом з іншими партнерами по збірній України, в тому числі харків’янином Всеволодом Козирєвим.
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Чемпіоном Європи серед юніорів (U18) став Нікіта Каневський, який в складі збірної України переміг у командних змаганнях.
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На рахунку Вселовода Козирєва були також срібні медалі в абсолютній ваговій категорії та у вазі понад 85кг.
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У змаганнях серед юніорок Алефтина Ляшенко виборола «срібло» у ваговій категорії до 50кг, а Валерія Молодецька посіла третє місце у вазі до 70 кг.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, про успіх харківського дзюдоїста на Кубку Європи.
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