    
Главная Новини Харкова Спорт Харківські сумоїсти стали чемпіонами та віце-чемпіонами Європи
15.11.2023  14:48   Дмитро Колонєй

Харківські сумоїсти стали чемпіонами та віце-чемпіонами Європи

Харківські спортсмени привезли купу нагород з континентального чемпіонату Європи.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, з 10 по 12 листопада 2023 року у швейцарському Ренані відбувся чемпіонат Європи з сумо серед кадетів та юніорів, на якому спортсмени Харківської області здобули три золотих, чотири срібних та дві бронзових  медалі. 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
  • У змаганнях серед кадетів (U15) комплект медалей виборов Богдан Тімій. Він переміг в абсолютній ваговій категорії, посів третє місце у ваговій категорії понад 85кг, а також взяв «срібло» у командних змаганнях разом з іншими партнерами по збірній України, в тому числі харків’янином Всеволодом Козирєвим.
  • Чемпіоном Європи серед юніорів (U18) став Нікіта Каневський, який в складі збірної України переміг у командних змаганнях.
  • На рахунку Вселовода Козирєва були також срібні медалі в абсолютній ваговій категорії та у вазі понад 85кг.
  • У змаганнях серед юніорок Алефтина Ляшенко виборола «срібло» у ваговій категорії до 50кг, а Валерія Молодецька посіла третє місце у вазі до 70 кг.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, про успіх харківського дзюдоїста на Кубку Європи.

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  спорт, чемпіон, харків, сумо
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.11 Спорт Харківський дзюдоїст став призером Кубку Європи 14.11 Спорт «Золото» міжнародних змагань з фігурного катання здобули харківські спортсмени 12.11 Спорт Харківський ліцеїст переміг на Кубку України з таїландського боксу (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 