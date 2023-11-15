15.11.2023 15:45 Віталій Хінєвіч

Синоптики розповіли, як погода у першій половині листопада вплинула на озимі культури

Дощі значно покращили умови зволоження ґрунту, що у поєднанні із теплою погодою сприяло росту і розвитку озимих культур.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

У першій декаді листопада в Україні тривав період аномально теплої для пізньої осені погоди. У найтепліші дні максимальна температура повітря наближалася, у багатьох районах східних областей досягала або перевищила, абсолютні значення температурного максимуму першої декади листопада.

7-9 листопада на переважній частині території країни відбувся перехід середньої добової температури повітря через межу +10 °С у бік зниження, за винятком Харківської, Сумської, Чернігівської, крайніх північних районів Київської, Житомирської, Рівненської та Волинської областей, де перехід відбувся у першій половині жовтня. За середніми багаторічними показниками такий перехід, а разом з цим і кінець теплого періоду, відбувається у першій декаді жовтня.

Дощі різної кількості та інтенсивності спостерігалися впродовж 2-8 днів на всій території країни. Найменше опадів за декаду випало у Львівській області - 44 % (7 мм). У Волинській, Рівненській, Тернопільській та Одеській областях кількість опадів була близькою до норми і склала 9-14 мм. На решті території країни середня по області декадна кількість опадів становила від 133 до 356 % норми (12-46 мм), найбільша сума зафіксована на метеостанції Житомир, вона склала 73 мм, або 608 % декадної норми.

На метеостанціях Житомир, Овруч, Коростень (Житомирська область), Чорнобиль (Київська область) та Білопілля (Вінницька область) було перевищено найбільшу кількість опадів за першу декаду листопада на 1-34 мм за період спостережень з 1961 року.

В Україні складалися задовільні умови для укорінення та початкового розвитку озимих культур.

З огляду на велику кількість пізніх посівів це був сприятливий фактор для покращення фазового розвитку. На багатьох площах розпочалося масове кущіння озимих зернових. На пізніх посівах рослини переважно знаходилися у початкових фазах розвитку - початок утворення сходів, на окремих площах проростання зерна, в тому числі на площах, де воно не проростало через тривалі посушливі умови. На вересневих посівах відмічалося масове утворення 3-го листка та кущіння.

Внаслідок дощів зменшилася площа охоплена засухою порівняно із попередньою декадою. Проте ще значні площі із майже сухим верхнім шаром ґрунту залишалися у Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. Одночасно сильні дощі у північних і західних областях місцями призводили до перезволоження верхніх шарів ґрунту.

На Київщині , як і у попередній період, умови для розвитку посівів озимих культур залишалися близькими до оптимальних.

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