15.11.2023 16:00 Дмитро Колонєй

Харківські патрульні нагадали водіям правила, які допоможуть їм зберегти життя

Життєво-важливі поради фахвців харківським автолюбителям.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, правоохоронці звертають увагу автомобілістів на безпеку дорожнього руху в осінньо-зимовий період і нагадуємо, що саме час

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

"перевзути" своє авто — змінити літні шини на зимові. Завдяки своїй конструкції зимові шини краще утримують автомобіль на снігу, мокрій дорозі й ожеледиці, а також значно зменшують гальмівний шлях. Тому потурбуйтеся про свій комфорт і безпеку на дорозі.

обирати безпечну швидкість руху,

збільшувати дистанцію з транспортом, що рухається попереду,

відмовитися від небезпечних маневрів.

одягайтися тепліше

бути чемними на дорозі.