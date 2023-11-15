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15.11.2023  16:00   Дмитро Колонєй

Харківські патрульні нагадали водіям правила, які допоможуть їм зберегти життя

Життєво-важливі поради фахвців харківським автолюбителям.


Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, правоохоронці звертають увагу автомобілістів на безпеку дорожнього руху в осінньо-зимовий період і нагадуємо, що саме час

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  • "перевзути" своє авто — змінити літні шини на зимові. Завдяки своїй конструкції зимові шини краще утримують автомобіль на снігу, мокрій дорозі й ожеледиці, а також значно зменшують гальмівний шлях. Тому потурбуйтеся про свій комфорт і безпеку на дорозі.
  • обирати безпечну швидкість руху,
  • збільшувати дистанцію з транспортом, що рухається попереду,
  • відмовитися від небезпечних маневрів.
  • одягайтися тепліше
  • бути чемними на дорозі.

 

Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  допомога, поради, харків, дорога
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