Харківські патрульні нагадали водіям правила, які допоможуть їм зберегти життя

Життєво-важливі поради фахвців харківським автолюбителям.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, правоохоронці звертають увагу автомобілістів на безпеку дорожнього руху в осінньо-зимовий період і нагадуємо, що саме час
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Фінанси потребують серйозного підходу. І обережніше з витратами: сьогодні похід у магазин «за хлібом» може пробити значний пролом у гаманці.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.
15 листопада відзначається Всесвітній день рециклінгу (або вторинної переробки), який має на меті привернути увагу до збереження чистої атмосфери.
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