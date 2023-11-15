15.11.2023 16:20 Віталій Хінєвіч

У Харківській області планують розпочати ремонт ще кількох мостів

Нещодавно на баланс Служби відновлення та розвитку в Харківській області було передано два мости через канал Дніпро – Донбас, передає РЕДПОСТ .

Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

«Це штучний водотік, який з’єднує з Дніпром головну водну артерію Сходу України – річку Сіверський Донець. Через бойові дії обидва мости були сильно пошкоджені та перебувають у занедбаному стані. Наразі фахівці готують для них технічні завдання, аби розпочати проведення тендерних процедур на капітальний ремонт»,- повідомили шляховики.

Ще один міст має бути відремонтовано на дорозі Т-21-18 Дергачі – Козача Лопань. Споруда також була під обстрілами російських військових та зазнала істотних руйнувань. Зараз для цього мосту вже розробляють проєкт капітального ремонту.

«Ще три мости в області, які потребують ремонту, знаходяться у безпосередній близькості до лінії зіткнення, тож поки що роботи з відновлення не можуть розпочати через постійну загрозу. До кінця року плануємо розробити проєктну документацію для цих штучних споруд.

Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення на Харківщині було повністю зруйновано або пошкоджено 27 мостів та шляхопроводів. Наразі на 19 з них виконуються роботи з капітального відновлення», - зазначили у Службі відновлення та розвитку в Харківській області.

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